被控涉嫌供毒助「性」過量致死 男同志獲判無罪！

2019-07-24 14:36

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名鄭姓男同志和「砲友」林男相約作愛，卻因吸食安毒助「性」過量致死，林男被檢方懷疑供應安毒，吃上涉嫌轉讓禁藥、過失致死等罪嫌官司，但林男否認提供安毒，僅承認有準備壯陽藥，高雄地院一審調查，認林男與死者生前的Line對話顯示，林男僅稱會備妥俗稱「台灣威爾鋼」的美好挺壯陽藥，沒有證據可證明他提供安毒，將林男判無罪。全案可上訴。

這起男同志約砲吸毒助「性」卻藥物過量鬧出人命案，發生在2016年7月間。

判決指出，鄭姓男子透過網路「男同志聊天室」認識林姓男子，當月6日凌晨3點多，鄭男以通訊軟體Line傳訊給林男表示「想玩」，林男首肯後，約鄭男到他前鎮區的住處作愛，並表示會準備「威」、「台灣美好挺」那種。

未料，雙方性愛過程，鄭男卻因吸食安毒過量發生抽搐、休克等異常狀況，林男緊急打電話向119求助，表示「朋友用藥過量，人好像休克」。救護車緊急將鄭男送往阮綜合醫院急救，但仍不治。

法醫鑑定鄭男死因為吸食甲基安非他命過量。檢警根據死者生前與林男的Line對話，懷疑林男涉嫌無償轉讓、提供禁藥，造成林男吸安過量致死，將他起訴。

不過，高雄地院審理時，林男堅決否認提供安毒給鄭男，僅承認有準備有俗稱「台灣威爾鋼」的壯陽藥「美好挺」，並承認屋內起獲的安毒吸食器是他的。

由於吸食器並未驗出死者的DNA，且死者生前與林男的Line對話，林男確實沒提到要準備安非他命等毒品助興，合議庭認為「沒有證據可證明死者施用的安毒是林男提供」，判林男無罪。可上訴。

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