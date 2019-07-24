想讓警方吃屎？醉男酒測拉屎耍賤，今認栽

2019-07-24 14:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住彰化市的張姓男子，酒後騎機車遭攔檢，酒測值高達0.66毫克，張男自稱「屎咧滾」，警方不予理會，不料張男真的把一坨大便拉在褲檔裡，再伸手入褲掏糞，再砸向警方，警方慘遭「屎彈」攻擊，將他移送法辦。該案彰化地院今審理終結，張男因違反妨害公務罪、公共危險罪被判處7月、6月徒刑。

該案發生於今年3月22日晚間7時許，張男在小吃店喝完藥酒後騎機車返家，行經彰鹿路、線東路口未依兩段式左轉，當場被游姓、黃姓2名員警攔檢，警員湊近，發現張滿身酒氣，立即通知派出所張姓同仁支援酒測儀器，結果酒測值高達0.66毫克。

此時，張男自稱肚子痛，需要上廁所，警方告知「回警局再上」，但張男自稱忍不住了，直接拉在褲襠內，再以右手伸到褲子裡掏取一坨大便，再奮力扔向負責酒測的張姓員警，張員全身被屎冀沾污，臭不可聞。

張男向法官辯稱，他不是故意，因為覺得警方不相信他已經拉了大便，便伸手掏取以證明，豈料警方連看都不想看，他便把大便扔到一旁，沒想張員剛好走過來，才被大便噴一身。

取締的過程警方全程都用密錄器側錄，畫面顯示，被告伸手入褲、掏便、砸警，動作密接且連貫，毫無被告所說，掏出大便想讓警方觀看的情況。

法官認為，被告酒駕，犯後態度不佳，用糞便攻擊警方，事後又飾詞狡辯，因此依違反妨害公務罪、公共危險罪被判處7月、6月徒刑，公共危險罪部分，可易科罰金。

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