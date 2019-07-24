太划算！中檢拍賣新車價880萬AMG GTS豪車 不到五成424萬拍定

這輛違反證交法嫌犯的AMG GTS豪車，以424萬拍定。（記者張瑞楨攝）

2019-07-24 14:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今天舉辦第63次拍賣會，共拍賣詐欺犯、毒品犯，還有違法吸金等違反證券交易法嫌犯的10輛汽車，且不乏保時捷、賓士等豪車，最受矚目的是，違法吸金主嫌的一輛賓士AMG GTS豪車，新車價高達880萬元（含選配），地檢署僅以410萬元起標，在兩組人競價下，以424萬元拍定，得標的陳先生說，他想自用，一圓自己的人生夢，他認為424萬元買到這輛車，「很值得、很划算」，他不忌諱此車的原車主是嫌犯。

這輛拍賣的賓士AMG GTS，是2015年12月出廠，排氣量3982西西，里程數僅2萬2796公里，新車價格799萬元起跳，此車則包含80萬元的選配，合計新車價約880萬元，地檢署起標價格是410萬元，在兩組人的喊標競價之下，價格一直加到424萬元，由經商的陳先生得標，得標價格約為新車價的4成8左右，他目前代步車是保時捷的凱燕。

台中地檢署今天的第63次拍賣會，一併發表「查扣變價破億紀念特輯」新書發表會，法務部長蔡清祥致詞中說，扣押物拍賣，對於被告與被害人都是保障，許多扣押物可能毀壞，或基於保值，可以在偵查中經過核准後予以拍賣，拍賣得款可繳納國庫，或是退還給被害人，他還幽默說，「我們的檢察官，有那麼優秀的拍賣官」。

台中地檢署從2012年起，開始拍賣查扣物（稱為查扣物變價程序），之前的62次拍賣中，拍賣總金額累計達1億1349萬餘元，最知名的是一輛新車價2500萬元的藍寶堅尼跑車，以1200萬元拍定，另外，在豪車之外，也曾拍賣走私毒品的漁船，詐欺案中查扣的漁網，甚至還有茶葉、水果、木雕品等，堪稱「什麼都賣，什麼都不奇怪」。

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