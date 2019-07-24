24歲女命理師倒追61歲里長結婚 夫死後高院仍判婚姻無效

2019-07-24 13:09

〔記者楊國文／台北報導〕5年前24歲的紫微斗數女命理師陳泓仰，為61歲的北市文山區樟新里里長陳文生算命，驚覺喪妻的陳男竟是她「60年難得一見的有緣人」、「天注定的情人」，在不顧家人反對，倒追並交往8個月後完婚，不料里長隔年離世，他的3個子女不認她是後媽，訴請確認「婚姻無效」；高等法院認定陳男胞妹否認同意擔任結婚證人，此婚姻欠缺見證人，不符結婚要件，今判婚姻無效，可上訴。

陳文生當時是連任5屆的里長，有過2段婚姻，育有2女1子，3人年紀均比後媽陳泓仰還大，2人因算命認識並結緣，展開罕見的「老少戀」，2015年3月結為連理，但陳文生隔年離世，引發這起「婚姻無效」官司。

陳文生的3名子女指稱，父親結婚證書雖有姑姑（陳男胞妹）與鄰長見證人用印，但2位見證人事後均否認親自用印或授權蓋章，依民法982條規定，結婚須有2位以上證人，既然見證人均否認用印，也未授權父親用印，此婚姻應屬無效。

但陳泓仰主張說，2014年為陳文生算命後才知道他是真命天子，交往並論及婚嫁，不過母親始終不願認同，不但向總統與市長陳情，還要求她一旦分手要贈與2000萬元，另還控告陳男妨害自由；她和陳文生直到檢察官對陳男做出不起訴處分，才於2015年3月25日修成正果、登記結婚。

至於見證人一事，陳泓仰解釋說，丈夫在婚前已電話通知胞妹與鄰長擔任見證人，而見證人也確實到家中見證有結婚真義後、在婚約書上用印；陳女加碼提到，胞妹之所以會否認用印，是因誤解、討厭她所致，才連同鄰長做出不實陳述。

法官為查明真相，傳喚2見證人出庭。陳男胞妹說，不知道擔任見證人一事，直到胞兄與3子女爆發財產糾紛，3子女拿婚約書約給她看，才知道「被」成為見證人；至於鄰長，則否認「親自」用印，還說，陳男因此事還向他道歉。

台北地院認為，婚約書上2用印方式過為一致、不符常理，加上陳男胞妹與鄰長均否認見聞結婚一事，認定姪姻無效，判3子女勝訴。陳泓仰不服，上訴高等法院。

高等法院指出，民法982條規定，結婚要件必須有2位見證人在結婚書約上簽名，由結婚雙方向戶政機關辦理登記，且2位見證人必須親見或親聞結婚的男女確有結婚真意，才能擔任證人。

高院認為，雖然2見證人都在結婚書約上用印，但陳男胞妹和鄰長均否認見聞此項婚姻，無法證明2見證人用印均出於其本意，加上陳泓仰也承認陳男胞妹激烈反對兩人交往，認定陳男胞妹應不可能同意擔任見證人，今判此婚姻無效，3子女勝訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法