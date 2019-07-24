竊巴斯夫36億元機密給中企換1.7億佣金 6人起訴

2019-07-24 11:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕男子黃奕霖任職台灣巴斯夫公司擔任全球性電子材料工程部門總監期間，涉嫌拉攏4位離職員工，要將市值估計約36億元的「電子級硫酸」製程關鍵技術，轉移給中國「江陰江化微電子材料股份有限公司」，換取1億7800餘萬元的佣金，以及年薪280萬元到1400萬元的高階主管職務，桃園地檢署今天偵結，已依違反營業秘密法、刑法、著作權法等，將黃奕霖等6人提起公訴。

江陰江化微電子材料股份有限公司2017年透過管道找上黃奕霖後，希望取得台灣巴斯夫公司的電子級化學品製程關鍵技術，包括化學品的特殊製程、生產設備規格、設置參數等，同年6月間，黃奕霖就邀集曾在台灣巴斯夫公司擔任主管的林姓、余姓、葉姓、許姓男子，共組「洋益國際有限公司」，著手竊取商業機密。

黃奕霖等人陸續取得巴斯夫集團市值估計約36億元的「電子級硫酸」製程關鍵技術，甚至包括全球巴斯夫集團僅7人有閱覽權限的「製作電子級硫酸之管道儀表流程圖（簡稱P&ID圖）」，就找廠商依據P&ID圖繪製「電子級硫酸P&ID圖」、訂購相關設備，準備供給江陰江化微電子材料股份有限公司建造電子級化學品生產線。

桃園地檢署獲報後，由主任檢察官趙燕利、檢察官呂象吾指揮警政署刑事警察局偵辦，警方長期監控黃奕霖等人，今年1月3日趁著在中國工作的林姓、余姓、葉姓、許姓男子等人返回台灣時收網逮人，並查扣大量載有台灣巴斯夫公司營業秘密的資訊。

檢方調查，為了取得製成關鍵技術，江陰江化微電子材料股份有限公司開出極優渥的條件給黃奕霖等人，除了約1億7800餘萬元（人民幣4000萬元）佣金外，還允諾讓林男、余男分任執行董事、總經理，年薪500萬元，葉男、許男分任生產廠廠長與副廠長，年薪330萬元、280萬元，至於黃奕霖領取每年70萬元顧問費，未來他離開台灣巴斯夫公司後，更能專職擔任顧問，除了年薪1400萬元外，還能分紅。

檢方說，黃奕霖等人涉嫌違反營業秘密法「意圖在大陸地區使用而侵害營業秘密罪」、刑法「洩露工商秘密罪」與「背信罪」、著作權法「擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪」，今天偵結，已將他們提起公訴。

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