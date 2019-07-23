妻與小王生女報戶口 前夫求償218萬

2019-07-23 21:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某公司陳姓高階主管離婚後半年，突然接獲戶政事務所發函通知，說他前妻張女剛生一名女嬰去報戶口，陳男一看就知孩子是小王的種，精神大受打擊連丟2次工作，憤而向前妻與小王求償218萬元，新竹地院判前妻與竹科工程師林姓小王需連帶賠償人夫50萬元。

陳男指控，2013年結婚後夫妻原本過得很甜蜜，沒想到2017年起妻子張女突然變了一個人，行蹤出現異樣，常與他大吵，事後更說要離開他，不得以雙方只好在2017年6月協議離婚。

去年1月他突然接獲戶政事務所去函告知，他才知張女在2017年12月生下一女，由於該女嬰顯然是小王的種，因此陳男向新竹地院提起否認婚生推定之訴，確認該女嬰不是他的種，刑事部分則判張女與小王林男通姦均有罪。

陳男因為妻子的背叛，感到無比悲傷與憤怒，內心壓力極大，精神受極大創傷，產生憂鬱症與睡眠障礙，多次前往診所心理諮商，但因身心狀況不佳，難以集中精神而影響工作，事發迄今已兩度離職，憤而對二人求償218萬元。

張女則聲稱婚後夫妻就常吵架，她早在2015年底就搬出，夫妻分居長達1年半，她是在2016下半年認識竹科工程師林男，並於2017年3月發生一次關係就懷孕，然而陳男於雙方分居期間並無挽回之舉，她認為陳男聲稱得了憂鬱症云云，是言過其實。

法官認為，夫妻就算發生重大爭執也是在所難免，即使婚姻破綻，也不容第三者藉詞關懷慰問，就趁機破壞。法官調查陳男得知妻子生下小王女兒，蒙受巨大精神壓力，因此罹患憂鬱症與睡眠障礙，不僅影響工作且精神上受到極大創傷，而且都是在接獲戶政事務所通知後幾天開始看診，可見其造成的衝擊，最後判二人應連帶賠償50萬元。

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