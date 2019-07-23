義大天悅大酒店請求復工 再遭高雄高等行院法院駁回

2019-07-23 17:59

〔記者黃建華／高雄報導〕義大「天悅大酒店」有2張建照，因容積不符規定，遭高雄市政府工務局勒令停工，業者去年再提起行政訴訟告市府工務局，要求恢復其中2張建照的復工。不過，高雄高等行政法院審理認為，相關建照已逾竣工期限而失效，今駁回原告天悅大酒店請求復工之訴，訴訟費用由原告負擔。

判決指出，天悅大酒店分別為改制前高雄縣政府於2010年8月27日核准變更設計之（94）高縣建造字第01520-05號及2010年9月6日核准變更設計之（97）高縣建造字第00537-02號建築執照的起造人，2張建照基地均位在縣府1986年4月間公告核准開發的「大高雄迪斯奈華城開發計畫案」範圍內，經縣府分別於94年3月30日及97年4月28日核發建照在案。

不過，原高縣府抽查時發現，天悅大酒店的建照有停車空間免計算容積等項目不符規定情形，函請原告辦理2張建照的變更設計，但原告並未辦理變更設計，縣市合併後，高雄市政府乃依建築法第58條第2款規定業者勒令停工。

天悅大酒店不服，提起行政訴訟，之前經高雄高等行政法院及最高行政法院判決駁回確定在案。

不過，天悅大酒店又在2018年3月26日就2張建照，向高雄市工務局申請復工遭否決。業者不服，乃又向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

高雄高等行政法院今宣判指出，該2張建照勒令停工係可歸責於原告業者所造成，停工日數仍應計入建築期限，而原告2018年3月26日申請復工以前，2張建照均已逾竣工期限而未完工，依建築法第53條第2項，2張建照已因期限屆至而失效，原告以失效的2張建照申請復工，實屬無憑。

合議庭認為，況且2建照停工事由並未消失，起造人仍不得施工。此外，原告請求重開行政程序並撤銷或廢止被告高市府對2張建照勒令停工處分，早經法院確定判決勒令停工處分維持，原告已透過行政訴訟再審程序尋求救濟，自不得再依行政程序法第128條規定申請重新進行行政程序，駁回原告請求復工之訴。

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