扶助弱勢15年 司法院長：司法必須看見當事人

2019-07-23 22:43

〔記者吳政峰／台北報導〕法律扶助基金會成立至今15年，法扶23日特別於台北西門紅樓舉辦感恩茶會，邀請司法院長許宗力、最高法院院長鄭玉山、行政院政務委員羅秉成、內政部長徐國勇、勞動部長許銘春等重量級政界人士到場觀禮，許宗力認為，法扶替司法注入溫度與人性，才能博取民眾的信賴，司法也必須看見當事人，法院大門平等地對每一位人民開啟。

許宗力表示，司法必須看見當事人、同理當事人的處境，要做到這點，法院的大門必須平等地向每一位國民敞開，而法扶就是為了追求這項社會國理念、為了弱勢的受扶助人而存在的。因此，提供良好的律師扶助，妥善維護受扶助人的司法權益，是基金會責無旁貸的憲法任務。

許宗力指出，法扶在全國設有 22 個分會，各項制度也越來越完善。不過，制度本身是冰冷的，必須透過法扶工作者來注入溫度與人性，才能博取民眾的信任、使民眾願意接近、利用。因此，法扶能受到各界肯定，要歸功於法扶律師熱心提供專業的法律扶助，尤其是專科律師，藉由累積的專科經驗，提供受扶助人最適切的解決方案。

大法官近來為了年改釋憲案，星期一到五天天開會，身為大法官會議主席的許宗力也無法閒著，致完詞隨即趕回司法院，與其餘14位大法官繼續討論軍公教年改案的合憲與否。

法務部政務次長蔡碧仲則說，全世界已經有140多個國家建立法扶制度，而我國在2004年7月1日法扶基金會正式對外掛牌服務之後，民眾如有訴訟的需求，不再需要擔心繳不起律師費及裁判費，透過法扶基金會給予的相關協助，從法扶基金會年年成長的案件量來看，更是落實了憲法對於人民訴訟權及平等權保障。

曾參與法扶服務的蔡碧仲表示，法扶應該成為「弱勢者最好的法律事務所」，讓打官司不再是有錢人的專利，而法扶與法務部也有多項合作計畫，例如去年在全國42處矯正機關舉辦了770場的法律諮詢及法治教育活動，近年來則辦理「異鄉說『法』」東南亞文化書店法律講座，主動協助東南亞移民、移工瞭解我國法律知識及解決其生活中遭遇的法律問題。

律師出師的徐國勇則說，法扶幫助內政部下轄的移民署移工甚多，讓我國近年來的阻絕人口販運成績亮眼；同為律師的許銘春也表示，以前遇到弱勢族群來請託的案件，多會傾力相助，而今有了法扶，可讓這些人更有保障。

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