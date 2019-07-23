執行署8/13法拍課名額搶光 當天另有拍賣

2019-07-23 17:03

〔記者陳恩惠／桃園報導〕對大部分民眾而言，「法拍」這個名詞與流程都相當陌生，為教導民眾如何投標競買法拍物件，法務部行政執行署桃園分署8月13日特別開辦法拍教學課程，讓民眾建立正確法拍觀念，昨天才開放報名，沒想到40個名額立刻搶光，但向隅民眾也別失望，當天也將舉行拍賣活動，相關物件可上桃園分署網站首頁查詢，也歡迎民眾每月第一個星期二下午的全國123聯合拍賣日到桃園分署淘寶。

桃園分署長戴東麗今天率主任行政執行官王姝雯、行政執行官及法拍親善大使到市府桃園區公所進行法拍流程實務及廉政業務宣導，希望拍賣資訊透明化、公開化，讓民眾認識法拍流程，能增加應買意願，同時也讓市民知道，購買法拍物件除了法院外，還有法務部行政執行署各地分署這管道。

桃園分署也帶來包括動產、不動產拍賣簡介及案款繳納須知等法拍相關宣導資料，請區公所代為發送給區民，希望讓民眾對拍賣相關流程有所瞭解，彌補本次無法報名上課的遺憾。

桃園分署原訂自即日起，到13處行政區的公所進行813法拍教學課程報名宣傳，詎料，昨天才開放報名，就已額滿，可見民眾對法拍投標實務興趣濃厚，雖然法拍必修課沒法再增額，分署仍將按原定行程，前往各地區公所進行法拍流程宣導，為民眾解答法拍實務的困惑，也藉此機會建立機關聯繫管道，能為桃園市民提供更優質服務。

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