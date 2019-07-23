工人修理採光罩摔落不治 雇主業務過失致死起訴

2019-07-23 15:29

〔記者陳恩惠／桃園報導〕傅姓男子承攬桃市仁和國中採光罩更新工程，去年1月間雇用胡姓男子等施工，卻因現場未設有相關安全措施，連個人安全防護裝備也無，以致胡姓工人在拆除過程中，意外踏破採光罩，自一層樓的高度摔落地面，送醫急救2天後仍傷重不治，桃園地檢署日前偵結，將傅姓雇主依業務過失致死罪起訴，由於傅男與家屬達成和解，檢方建請法官予以緩刑以勵自新。

起訴指出，仁和國中採光罩更新工程本為圓廣企業公司承包，後轉包給傅姓男子，由傅男自行找來黃姓、胡姓工人前往施工，不過現場並未架設任何柵欄、安全網，也無規劃安全通道、架設適當強度及寬度30公分以上的踏板，去年元月13日上午9時，未配戴安全帽的胡姓工人從事合作社遮雨棚採光罩螺絲拆除作業時，拆除過程中，胡某意外踏破採光罩，突然從2.9公尺的高度摔落地面，送醫急救後，仍於當月15日晚間6時餘，因傷重不治、安寧拔管死亡。

傅男供稱，他向圓廣公司承攬採光罩更新工程，再找來黃、胡姓工人施工，並由他支付薪資，坦承本應注意從事易踏穿材料構築的屋頂工程時，應先規劃安全通道，在屋架上設置適當強度，且寬度在30公分以上的踏板，並在下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜措施，另需監督勞工確實使用個人防護具，但他疏忽未注意。

檢方相驗屍體證明書指出，胡姓工人在採光罩工程施工時，自高處墜落，頭部外併顱內出血，致中樞神經休克死亡；桃市府勞檢處的職災檢查報告也指，胡姓工人因踏穿採光罩墜落致死是直接原因，間接原因則為未於遮雨棚頂規畫安全通道、設置踏板、裝設格柵或安全網等防墜措施，也未讓胡男確實使用安全帽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法