這個色情網站被抄 讓宅男暴動哭了…

2019-07-23 15:31

〔記者邱俊福／台北報導〕「射團」跨國色情論壇網站，涉嫌蒐集大量少女偷拍、裸露的猥褻照片，其中還包含許多國、高中女生制服、全裸的照片，供會員以購買虛擬貨幣方式瀏覽，結果去年間1名正妹直播露點被擷圖放置於該網路論壇，被1名男大生以該照片要脅被檢方起訴，台灣展翅協會向警方檢舉該網站，刑事局電信偵查大隊第一隊日前將黃姓管理者與協助架設的陳姓合夥人逮捕到案，依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦，檢方複訊後諭令黃男10萬元、陳男2萬元交保候傳。

警方調查，黃嫌在106年架設該網站，IP虛擬主機設在美國，目前有6萬多名會員，為免費提供不特定人註冊加入，但初階網友僅能瀏覽部分文章內容，如需要觀看較裸露圖文或影片時，可以PO色情照片換取虛擬貨幣，或者必須要匯款向該平台購買虛擬貨幣（約台幣1元折合3個虛擬貨幣）支付才能瀏覽。

該網站經營至今獲利約20多萬元，不過黃嫌主要是經營情趣用品，供這些會員購買圖利。由於該論壇屬營利性質，加上論壇中大量散布兒童及少年性剝削防制條例的未成年裸露內容，為免該網站持續營運侵擾網路使用環境，恐造成未成年人上網瀏覽產生身心影響，故擴大偵辦。

警方蒐證後，本月2日前往台南市西港區逮捕黃姓、陳姓2人，查扣電腦、行動電話等贓證物，訊中2人坦承經營該網站，而境外雲端主機業由刑事局查扣並關閉其營運。

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