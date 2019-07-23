台北101工人墜樓亡 勞動局：僱主可處30萬罰金

2019-07-23 15:07

〔記者蔡思培／台北報導〕台北101購物中心外牆凌晨驚傳工人墜樓，一名李姓工人因未正確使用安全帶等防墜措施，從約6層樓高處墜落當場死亡。北市勞動局指出，墜樓的李姓工人並未使用安全帶，依《職安法》規定，僱主可處3年以下有期徒刑，得易科30萬以下罰金。

勞動局勞動檢查處指出，初步研判李先生在更換大樓外牆LED燈過程並未使用安全帶等防墜措施，不慎由高度約6層樓處墜落到北側出入口遮雨棚當場死亡。職業安全衛生設施規則規定「雇主對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具」。勞檢處指出，依《職業安全衛生法》第6條第1項之規定且致發生死亡災害，可處雇主3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

勞動局提醒，事業單位或各大樓管理委員會外包廠商從事相關外牆作業時，應要求廠商提供吊籠檢查合格證及作業人員資格證明，吊籠之工作台、吊臂及其他構造部分、鋼索、吊鏈或固定方式應正確架設，讓作業人員可以確實使用安全繩與安全帶，落實作業前各項設施裝備環境等安全檢點，確保作業安全。

勞動局長賴香伶也呼籲高處作業者，執行勤務前要先檢查安全配備，於穩定固定點架妥安全繩，將高空工作用人身安全配備著裝完畢，並將人員安全帶以防墜器與安全繩作結合才進行工作。

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