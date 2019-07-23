走私菸延燒！檢調將從「英翔專案」開始查

2019-07-23 14:34

〔記者錢利忠／台北報導〕負責國家元首維安的國安局，爆發利用總統出訪回國通關禮遇之便，挾帶近萬條免稅菸品入關的醜聞，檢調漏夜偵訊後獲悉，本案可回溯至總統蔡英文上任後首次出訪的「英翔專案」開始，國安局官員便利用通關禮遇夾帶「團購」免稅菸品進關；此次被聲押禁見的國安局少校吳宗憲、張恒嘉2人，則是負責統計團購名單及下訂的聯絡人。

檢調獲報，隨著蔡政府上任後，國安團隊首長也跟著改組，攸關元首安全的特勤系統人事亦同步調整，此次被爆出走私菸品入關的國安局官員，自蔡英文首次出訪的「英翔專案」，開始利用通關禮遇夾帶免稅菸品進關，蔡英文3年多來共7次出訪，每次返國時，國安局官員利用通關禮遇之便，夾帶菸品的數量也愈來愈多，成為國安局內部長年來的陋習。

檢方考量負責登記團購下訂單的吳宗憲、張恒嘉2人，涉犯重罪且仍有共犯及證人未到案，認定2人有勾串及滅證之虞，向法院聲押禁見2人；包括開卡車協助搬運的林國智等8名國安局士官，考量涉案情節較輕微，分別諭令20萬至50萬元不等金額交保。

據悉，吳宗憲、張恒嘉偵訊時對於案情均避重就輕，推稱是依國安局過去慣例行事，指是將大家託帶的免稅菸品，以化零為整的方式下訂取貨，因團購的人數太多，菸品數量才會愈來愈多，沒有走私菸品等犯意。包括受指示開卡車載運或協助搬運而被交保的8名國安局士官，則指稱是聽從長官指揮。

律師丁昱仁指出，「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品」罪，屬貪污治罪條例第4條重罪，可處無期徒期或10年以上徒刑，得併科1億元以下罰金；相關嫌犯另涉犯菸酒管理法，違反該法第6及45條，未依本法取得許可執照而輸入之菸酒，可處3年以下徒刑，得併科新臺幣20萬元以上、1千萬元以下罰金；同時涉犯數條罪名從一重處斷。

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