包包內被查獲槍 男子罕見獲判無罪！

2019-07-23 14:03

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大前年搜索一處檳榔攤，於屋主「阿豐」的5樓置物櫃內一個黑色手提包內查獲一把改造貝瑞塔手槍、子彈1顆，阿豐供稱黑色手提包是林姓友人寄放，警方循線將林男逮捕法辦。不過，林矢口否認包包內槍械是他的，高雄地院調閱監視器認為，該處出入人多，沒有證據可證明槍是林男放的，判他無罪。

判決指出，高市刑大2017年10月24日8 時許，因偵辦一起案件，前往綽號阿峰的男子經營的檳榔攤搜索，於檳榔攤5樓的置物櫃內一只黑色手提包內起獲1把改造貝瑞塔M9半自動手槍1支（含彈匣1個）、子彈1 顆。

阿豐供稱，黑色手提包是綽號「阿翔」的林姓友人拿來寄放，他並不清楚裡面有槍。警方調閱該屋監視器確認林男到訪時確實有攜帶該只黑色手提包，同年月17日離去時並沒有帶走包包。認定林男涉嫌持有該把改造槍械，而將林男逮捕，檢方據此將林男起訴。

不過，林男堅稱黑色手提包內的槍不是他的，並稱，前年10月16日借住友人阿豐的檳榔攤住處一晚，因翌日要去從事詐騙集團的工作，只能帶衣物等必要物品，其他的東西不能帶，才將裝有行動電源、錢包及電源線等私人用品之黑色側背包寄放在阿豐住處的置物櫃，該黑色側背包內並無槍枝。

法官調閱阿豐住處的監視器影像，發現從林男寄放黑色手提包離去的10月17日，到警方查獲槍械的24日，這段時間出入該屋的人很多，且屋主阿豐女友證稱「朋友可以自由進出4、5樓」。

法官據此認為，黑色手提包內的槍械是否為被告林男所有，仍有合理懷疑，且沒有積極證據可證明黑色手提包內的改造槍械是林男藏放的，基於無罪推定與證據裁判原則，判林男無罪。全案可上訴。

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