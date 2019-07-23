老外醫師娘傳簡訊被擄求助老公 竟是浪漫餐口角設局氣他

2019-07-23 13:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕33歲墨西哥的執業醫生MANUEL來高雄某醫院做臨床病學進修，原與妻子到愛河畔晚餐，卻因口角沖散浪漫，妻怒氣掉頭離去，MANUEL也氣噗噗走人，男醫生氣消卻找不到妻，妻假傳「被陌生人帶走」簡訊嚇丈夫，再自行搭小黃求助派出所，男醫生急報警協尋，夫妻得知各在不同派出所，才放下心中石。

新興警分局今表示，昨凌晨04時10分許，自強所巡邏警組巡佐李文裕、張孺禎接獲民眾通報，有一名外籍男士在河東路165號超商前徘徊，不時對著手機咆嘯，疑似有急事需要協助，便報案請警察幫幫忙，警方到場後，上前了解並安撫外籍男士的情緒。

經警員張孺禎與實習生陳冠元了解，原來外籍男子MANUEL（33歲）是一名墨西哥的執業醫師，帶妻子來台在高雄某醫院做臨床病學進修，他與妻子賽琳娜一起來到河東路愛河畔用餐，酒過三巡後，夫妻倆卻起了口角，賽琳娜氣得當場掉頭就走，MANUEL轉身往反方向走進超商內。

不料，等MANUEL氣消了後，回頭卻遍尋不著妻子，他拿起手機查看，赫然看到妻子傳訊息給他，說被數名男子帶走了，表示不知道現位置在何處，男醫生心急如焚，只好趕緊請警方幫忙查看，妻子所傳來的位置訊息在何處，愛妻醫生驚慌求警方救妻。

警員張孺禎聽聞後立即調查、了解，擔心發生隨機擄人案，立即調查並通報協尋，最後結局卻超展開，仁武分局也通報有女協尋丈夫，並因迷路到大華派出所求助、問路。

警方追問雙方終於查出真相，原來是生氣妻子賽琳娜生氣丈夫，竟故意編謊想讓丈夫MANUEL緊張，自己搭計程車返回醫院附近迷路，求助路人及引導下，前往仁武分局大華派出所問路，兩分局暖警協助尋人、安撫、安置，再引導MANUEL趕往派出所接妻，男醫生MANUEL得知妻平安，鬆了一口氣，面露笑容向警方握手致謝。

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