要求華航徹查走私菸 林佳龍：究責無上限

2019-07-23 13:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國安局官員私帶9800條免稅菸被查獲，傳出背後有華航高層協助代訂、保管，更傳出此事與華航總經理人事有關，引起外界議論。交通部長林佳龍昨下午要求華航徹查此事，釐清相關疏失和責任，且「究責無上限」。林佳龍預計下午1點55分出席觀光局自行車記者會活動前對外說明。

林佳龍表示，已要求華航徹底展開行政調查，也積極配合檢調單位偵辦，釐清疏失和責任；關於這種違法行為，也要求華航釐清歷年的狀況，並對外說明。

林佳龍強調，對於此案，絕不護短，對於華航的疏失跟責任，「究責無上限」。

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