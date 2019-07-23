交大組長跑步突倒下遇「救命恩人」 心跳停止4分鐘奇蹟出院

2019-07-23 12:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市交通大隊施姓組長日前到新莊區丹鳳國小跑步突然昏倒，洽巧一旁熱心跑友見狀，上前為他心肺復甦術急救，直到裕民消防分隊消防員趕到接手急救、電擊，加上到院後輔大醫院急診接手救護，硬是將呼吸心跳停止4分鐘的施男從鬼門關救回，住院13天後康復出院。

「新北消防發爾麵」粉專連絡上這名救命恩人，是台北市消防局退休的吳姓小隊長，消防隊、輔大醫院今天發布這項消息，粉絲們都盛讚這又是一次民眾、消防、醫院端通力合作的救活案例。

新北市消防局119於9日晚間9時26分獲報，48歲施姓男子跑步時在丹鳳國小操場倒下，失去心跳及脈搏，現場一名熱心民眾第一時間給予倒地的施男CPR施救，加上裕民消防分隊救護員莊繼如、張浩偉、福營分隊林景煌 、朱文豪 、賴啟宏等2車5人接力急救電擊，一路急送輔大醫院急診室，硬將停止呼吸心跳4分鐘的施男救回，緊急開刀、安裝支架、心臟急救器，在22日康復出院。

據透露，獲救者為新北市交通大隊施姓組長，表現認真、勇於任事，7年前也曾安裝心導管支架，未料這次又於跑步時病發，到院後緊急急救，心臟裝2支支架、急救電擊器，目前已經康復休養，新北市交大都、親友都到院慰問，施員預計下週上班，因還在修養，他也婉拒出面，但日後會再當面感謝救命恩人。

新北消防局粉專「消防發爾麵」替施組長尋找救命恩人，果然找到台北市消防局退休的吳姓小隊長，吳姓小隊長謙稱，當時只是在操場跑步，見到有人倒地，立即要人報案，並衝上前給予心肺復甦術急救，當時就一直急救到救護員接手，沒想那麼多，更沒想到退休後還能救人，但他也婉拒出面。

救人的5名消防員得知施男康復出院，也很替他高興及振奮，表示他們的努力促成生命之鍊，未來執勤更有信心，也可提供民眾更好救護保障。

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