賣場工讀生利用網購系統漏洞 侵吞23萬餘貨品吃官司

2019-07-23 12:02

〔記者陳恩惠／桃園報導〕家樂福內壢店2名陳、楊姓計時工讀生，趁著處理線上購物網路訂單、出貨之便，發現網路購物系統的漏洞，由楊男網購高、低價商品，由陳取出貨後，楊取消高價訂單，陳便將高價商品裝入低價包裹寄出，以此方式，連續三個半月侵吞包括電玩遊戲機、小家電、食品多達23萬4873元，經店安全經理盤點發現短少報警，桃園地檢署偵結，將陳、楊依業務侵占罪起訴。

檢方調查，22歲陳姓和25歲楊姓男子，都是家樂福內壢店的計時工讀生，陳男負責處理線上購物網路訂單，到賣場內取貨、包貨、出貨及保管撿貨區貨品；楊男則負責店內鞋子整理。

起訴指出，自去年7月15日起，先由楊男在網路先下單訂購高單價的濾水壺、濾芯、藍牙耳機等價值7860元貨品，再訂購一筆20包Air口香糖的訂單。

陳男前往店內取貨區拿出高價商品後，由楊男取消這筆高價商品的訂單，陳便將這些高單價貨品一起裝入低價商品的包裹寄給楊，讓楊花2622元，再多得7千餘元商品。

店內安全經理主任盤點商品，發現高單價的GOPOR Hero、吸塵器、虎牌電子鍋、PS4 1tb等商品，沒有出貨資料，商品卻不翼而飛，循訂單系統追查，發現楊姓工讀生自7月中到10月底，共有32次訂購又取消的紀錄，察覺有異報警；陳、楊到案坦承犯行。

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