持傘老翁一個MOVE 竟引莽男朝他頭揮拳害死亡

2019-07-23 11:19

〔記者溫于德／台北報導〕一名莽男見老翁持雨傘「由下而上」揮去，突然感到不悅，竟狂毆老翁頭部，還跌倒後頭部撞擊地面，雖經送醫救治，老翁最終不治。一、二審均認定，莽男僅因細故，無法妥善控制情緒，出手傷害老翁導致死亡，犯後還否認犯行且未能與死者家屬達成和解，但審酌傷害手段並非兇殘，依傷害致人於死罪判刑5年，最高法院今駁回上訴定讞。

2016年1月3日下午4時許，林姓莽男騎機車沿桃園市博愛路往三民路方向行駛，途中見老翁持傘上下揮動，竟停車狂毆老翁頭部，害年逾八十歲老翁仰倒後，後腦杓撞擊地面。老翁後來經三間醫院救治，仍於當年9月7日離世。

一審判決指，莽男辯稱，他當時騎車見老翁先持雨傘打他右手，他才掉頭準備質問老翁，然而，老翁後來又持雨傘打他2下，第1下打到安全帽，第2下他用手擋住，他後來轉頭一看，老翁已倒在地上。

合議庭勘驗現場監視器畫面後認為，老翁並未持傘打莽男，且莽男雖提出診斷證明書欲證明老翁攻擊他，但畫面顯示老翁動作是由下而上揮去，力道本來就不強，加上莽男在案發後2個月才就診，右手腕傷勢與本案是否有關，仍有疑問。

合議庭認定，莽男僅依行車細故，無法妥善控制情緒，輕率出手傷害年邁老翁，且案發後未能與死者家屬達成和解，還否認犯行，可見不知反省，去年11月依傷害致人於死罪判刑5年。

莽男後來上訴維持一審辯解，並表示，當初警察寫筆錄說他「推」老翁，但他自認說的是「擋」，台語叫做「架」，卻被警員寫成「推」，且他曾告訴警員自己未寫過筆錄、不會作，警員接著告知他不然照著已做好筆錄念一念、簽一簽就可以回去了。

但二審勘驗警詢光碟後認為，莽男在警詢時確實承認出手推老翁，且警員當下採一問一答方式，依莽男供述作成筆錄，並非莽男所稱，警員先打好筆錄再要他照稿念，加上一審量刑妥適，今年4月17日駁回上訴。全案今確定。

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