走私9800條香菸恐處無期徒刑 10被告均是國安局軍職人員

2019-07-23 11:02

〔記者錢利忠／台北報導〕國安局少校吳宗憲、張恒嘉等人，涉嫌利用總統出訪專機出入境行李通關禮遇之便，購買9800條免稅香菸存放於華膳空廚，並趁總統拚外交回國時，混入隨行人員行李夾帶入關，吳、張2人今早訊後均已被依貪污治罪條例等罪聲押禁見；據悉，2人所涉犯的貪污法條為「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品」，最重可處無期徒刑。

北檢今早訊後認定吳宗憲、張恒嘉等2名國安局人員為走私菸品的主嫌，依有勾串及滅證之虞，將2人聲押禁見；至於其他8名分別被諭令20萬至50萬元的被告，包括負責載運的卡車司機等人，均是國安局軍職人員。

據了解，包括負責開卡車載運的8名被交保的國安局軍職人員，偵訊時都指稱是聽從吳宗憲、張恒嘉指示；至於吳宗憲、張恒嘉2人，庭訊時則避重就輕，且2人的說詞不一致，檢方考量仍有共犯或證人未到案，認定2人有勾串及滅證之虞。

律師丁昱仁指出，「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品」罪，屬於貪污治罪條例第4條的重罪，最重可處無期徒期或10年以上徒刑，得併科一億元以下罰金；相關嫌犯另涉犯菸酒管理法等罪，違反該法條第6及45條，未依本法取得許可執照而輸入之菸酒，可處3年以下徒刑，得併科新臺幣20萬元以上、1千萬元以下罰金。

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