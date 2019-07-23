獸父惡行！女童握積木向同學炫耀「一直弄會射精喔」

2019-07-23 11:00

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名父親觀看色情片時被女兒發現，竟立刻變為「獸父」模式，要女兒幫他手淫；豈知懵懂無知女兒後來到學持長積木向同學炫耀說：「一直弄會射精喔」，父親獸行才被揭穿。獸父在台北地院審理時雖不認罪，仍被依對於未滿14歲女子為猥褻行為罪，判刑10月，可上訴。

起訴指出，前年9月間，獸父在家觀看情色片時遭9歲女兒撞見，他非但沒關閉螢幕還對女兒說：「來吧！讓我享受一下吧！」、「握住，搖晃」、「左右搖晃，越快越好」，要女兒幫助他手淫洩慾；女兒後來到校後握住長狀積木以模仿握住男性生殖器，遭老師察覺有異後報警，獸父被訴。

獸父在法院審理時否認犯行，瞎辯是女兒發現他看色情片時表示也想看，但被他拒絕；經他事後上網搜尋挪威性教育影片播放給女兒看，「女兒想摸我下體，我把她的手撥開」。

但女童證稱：「爸爸射精後說白色的就是精子」、「爸爸用我的手讓我體驗」、「時間發生在教師節前」、「爸爸當時裸體」等語，老師也說：「她跟同學說，這個東西一直弄它，它會射精」；合議庭認為，除非女童親身協助射精，否則無法清楚細節。

合議庭認定，獸父身為父親，利用女兒對性知識好奇藉機猥褻，罔顧倫常，影響女兒身心發展，甚至害她對家庭關係、身體界線產生錯誤觀念，犯後還將責任推給女兒，並怪罪學校老師，顯然態度不佳，但考量獸父以和平方式猥褻女兒，未以侵入式手法造成女兒身體傷害，判有期徒刑10月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法