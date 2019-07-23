偷拍男友睡姿還爆「他的鳥很小」 她事後有點慘

2019-07-23 10:55

〔記者溫于德／台北報導〕王女與張姓男友投宿旅館，但王女未經同意，拍攝張男上半身照片，並在兩人分手後將照片傳給張男前女友，還告知前女友「他喜歡用側面」、「他的鳥很小」等語；王女事後遭提告索賠。台北地院審理後認定，王女已侵害張男隱私權，判賠1萬元，可上訴。

另就王女被控刑事妨害秘密部分，今年4月已被依竊錄非公開活動罪判拘10日，得易科罰金1萬元確定。

張男指出，前年7月某日與王女還是男友朋友時，投宿北市一間商旅，但王女未經同意擅自拿手機拍攝他的睡臉及上半身照片，同年11月兩人分手後，王女將照片傳給他的前女友，後來更傳LINE給他的前女友，內容包括「他喜歡用側面」、「喜歡摸我的奶」、「他的鳥很小」等語，甚至指他「人渣一個」、「社會敗類沒兩樣」。而前女友去年2月再將照片搭配訊息對外散布。

張男認為王女已侵害他的隱私權，索賠100萬元，至於侵害名譽權部分索賠30萬元。

王女辯稱，當時會將照片傳給張男前女友，是為表達她與張男是男女朋友關係，且張男五官在照片中並非清晰可辨，即使有侵害隱私權，影響也不大；此外，會向前女友傳送兩人性愛私密內容，是為表達她已親身見聞，並非為了散布於眾，否認侵害張男名譽權。

法院審理後認定，旅館將房間出租給張男使用時，房間客觀上就屬住宅性質，張男在內睡眠為私密活動，王女未經同意擅自拍攝可辨識張男五官及睡眠狀態照片，並傳送給張男前女友，確實侵害隱私權，審酌雙方學經歷後，判王女應賠償1萬元。

至於張男主張名譽權受損部分，法院認為，即便王女將照片及訊息透過LINE傳給張男前女友，遭前女友對外散布，但張男並未舉證王女傳給前女友時，有任何散布意圖，而前女友將照片及訊息再傳給他人的行為，王女並未參與，因此未認定王女侵害張男名譽權，駁回此部分請求。

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