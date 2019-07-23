遭黃國昌諷「刷存在感」 曾銘宗：你執政黨？

2019-07-23 10:44

〔記者林良昇／台北報導〕對於國安局人員走私菸品案，立法院國民黨團今早召開記者會，被爆出醜聞的時代力量立委黃國昌在臉書上「刷存在感」、「多數爛官還不是你們KMT栽培出來的！」國民黨團總召曾銘宗今早回嗆黃國昌「你是執政黨嗎？」

對於黃國昌在臉書上的批評，曾銘宗今早表示，他要問黃國昌「到底是執政黨還是在野黨？」，難怪人家稱黃國昌是「小綠」。這麼大的國安漏洞，國民黨身為最大在野黨，難道不需要開記者會督促蔡政府還原真相嗎？「黃國昌委員，你是執政黨嗎？」

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