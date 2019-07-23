詐騙韓國藝人宋讚養財色 惡魔經紀人李湘瑋起訴

2019-07-23 10:41

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在《2分之一強》發展的29歲韓國藝人宋讚養，先前無預警在節目中消失，後來現身泣訴指自己遭前經紀人李湘瑋欺騙強拍裸照、詐騙金錢，哽咽拍下自白影片；李湘瑋到案後一度被羈押，後來認罪獲5萬元交保，但他交保後又接受媒體採訪否認犯行，因而再被傳喚到庭並羈押禁見；台北地檢署今依詐欺等罪將李湘瑋起訴。

今年5月31日，李湘瑋首次被交保後再被北檢傳喚到庭，他當天開庭前表示，他之前與宋讚養太好了，宋讚養現在是公眾人物，他也不方便多說什麼，但對於宋讚養指控的內容，他認為有損害到其名譽，也反控宋讚養妨害名譽，現由桃園地檢署偵辦中。

不料，李湘瑋至北檢庭訊後，被檢方認定有勾串證人之虞，再次被聲押禁見。宋讚養透露，前經紀人李湘瑋使用多重身分騙他、逼他強拍裸照，還假扮成大經理說鬧大就要他的命，此外，他也因此害很多朋友受騙，他現在正慢慢償還給朋友。

今年3月，檢警搜索李湘瑋住處，查扣到宋讚養的裸照，進一步查出有其他不明男女的裸照，疑似有多人受害，李湘瑋訊後一度被依詐欺、恐嚇罪羈押禁見，直到今年5月10日，李湘瑋認罪，才獲檢方諭令5萬元交保，不料他交保後又接受媒體專訪並翻供不認罪，因而再被羈押禁見。

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