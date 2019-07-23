脚踏車綁路樹亂入 南投警「法與罰」大整頓

2019-07-23 08:13

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市容景觀再造計畫完工後，昔日遭路樹氣根撐破的人行道，也全部被修復而煥然一新，不過，卻又出現機踏車違停人行道的新亂象，有的騎士為防小偷，甚至異想天開地利用鎖鏈將腳踏車綁在路樹，不但危及路樹生機，也使得市容革新成果大打折扣，警方遂將人行道違停列為交通整治重點，違者，將依道路交通管理處罰條例究辦，不容民眾等閒視之。

南投縣警察局交通隊組長李安景表示，因應酒駕「零容忍」政策，立法院對於「道路交通管理處罰條例」大修法，並於7月1日實施，除了汽、機車涉及酒駕加重處罰以外，不管是非動力或電動自行車方面，也都一樣修法從嚴約束，不過，因宣導比例不如汽、機車，以致被許多民眾忽略，也將藉此次人行道取締機踏車違停專案加強法令宣導，扭轉民眾僥倖或錯誤的觀念。

首先，民眾多半都以為自行車可騎上斑馬線或人行道，其實，除非人行道上有設自行車與行人共道或自行車專用道標誌或標線，否則自行車騎上人行道是屬於違規，而斑馬線則為行人專用，包括自行車等任何車輛都不能在上面行駛，違者可處300元至600元罰鍰。

而自行車因無車牌等車籍資料，可供查詢車主，若違規將自行車綁在人行道上的路樹，將視為妨害交通安全查扣並公告1個月，屆時車主若未出面認領並依道路交通管理處罰條例規定，繳交300元以上、2400元以下罰款，將視為廢棄物予以銷毀、清除。

除此，警方說，自行車的酒駕違規標準與汽、機車一樣，酒測濃度達每公升0.15毫克即屬違規酒駕，7月1日起，非動力自行車酒駕罰鍰提高2倍，變成600至1200元，拒絕酒測更將被罰2400元。

至於未經核准擅自變更裝置，非動力自行車處180元罰鍰；電動自行車則處1800元以上、5400元以下罰鍰，且以往電動自行車騎士未戴安全帽，因未設罰則所以不罰，修法後，也可處300元罰款，值得民眾正視，以免受罰。

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