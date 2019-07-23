強索錢財毆打被害人獲檢方輕罪起訴 警方及資深法界不認同

2019-07-23 06:13

［記者楊政郡／台中報導］］24歲李女與4男，藉口要點傳播妹坐檯，強逼羅姓經紀人下跪並賠償25萬，羅男說沒錢就遭到一陣痛毆，無奈請林姓友人帶1萬元來借他付贖，結果到場的林男還與女友一起被限制行動，連同原本帶來的借款一共被搜刮2萬3000元，羅又陸續向4名友人借得3萬5千元付贖，才脫離魔掌，被害人提告，警方以強盜罪移送，檢察官不以強盜罪起訴，而依恐嚇取財輕罪起訴李女等5人，此案則引起法界討論，認為頗有疑義。

檢察官張桂芳調查，李女與紀男、李男、吳男、鄭男及不詳姓名成年男子，2017年8月在某汽車旅館內，佯稱要找傳播妹而找上羅姓經紀人，羅男一時找不到傳播妹赴約，李女則要求羅過來，羅到場後李女質問「為何找不到小姐」，要他下跪，要他賠償25萬，羅說沒錢，李女說「沒錢就打」。

一群男子痛毆羅男並限制自由，李女要求先籌5萬給她，羅連繫林男借得1萬元，林帶到汽車旅館後，支付1萬元給李女，李女問還有沒有錢，林又拿出3千元交給李女，然後又把林男潘姓女友帶進來，搜刮潘女皮包內1萬元。

後續羅又連繫4友人借得3萬5千元，羅被押著陸續到友人處逐一取款，才獲釋，羅被剝奪行動自由4小時，林男及女友被限制行動1時30分。

此案檢察官張桂芳說，羅雖被持棍棒或徒手毆打，要他付錢，羅心生畏懼且行動受限制，然被告等未實施其他「不法手段」壓抑其意思至使不能抗拒，且就客觀判斷，被告的不法手段尚未達到使羅身體上或精神上不能抗拒，而尚失自由意志，認定僅成立恐嚇取財，不成立強盜罪。

對此，資深司法人員認為，妨害「行動自由」比妨害「意思自由」程度更嚴重，屬高階行為，羅行動都受限制且被毆打傷害嚴重，難道還有不給錢的意思自由？檢察官認定明顯違反經驗法則，還期待被告出現什麼「不法手段」？

法界指出，刑法第 346 條 （恐嚇取財罪），意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者 ，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科一千元以下罰金，至於刑法第328條第一項（普通強盜罪），意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪，處五年以上有期徒刑，二者刑期不同。

檢方起訴取輕罪起訴，這一認定已引起討論。

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