「台灣野人」持續進食中！ 這次到滿州飯店吃消夜跳樓逃逸

2019-07-22 21:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「台灣野人」林金寶近期在恆春半島到處「進食」，繼19日闖入民宅全裸泡麵洗碗後，21日晚間又闖入滿州知名飯店偷吃員工消夜，遭發現後從8公尺高屋頂跳下逃逸，令當地民眾瞠目結舌，恆春警方也組織各派出所年輕力壯員警，有信心近期將林金寶逮捕歸案。

「跳樓逃走簡直像拍電影一樣！」飯店員工表示，21日晚間10點左右，廚房準備了炒麵、鹹酥雞等消夜，有員工準備去吃時，赫然發現廚房地板竟有泥腳印，想起警方提醒「野人出沒」的消息，果然在附近的唱歌包廂內，發現正大快朵頤的林金寶奪門而出，一群人將他追到屋頂，沒想到他從8公尺高朝著樹林一躍而下，瞬間消失在黑夜中，實在有夠誇張。

根據各單位初步調查，林金寶從恆春鎮龍水里附近開始犯案，一路沿著屏200縣道進入滿州鄉永靖村，19日進入民宅全裸泡麵及另處民宿周邊偷走單車後，21日晚間已經抵達滿州村飯店周邊，也有民眾目擊深夜在山區里德村出沒，疑似最少2天會大量進食1次，由於周邊山路連接墾丁地區及東海岸，恆春警方也佈下重兵埋伏，希望儘快將他緝捕歸案。

10年前曾參與追捕的資深員警表示，林金寶視覺、聽覺極佳加上警覺性高，在路上行走看到燈光就馬上隱入草叢，當年將他圍困在一處民宅，仍從窗戶跳向後方10公尺山崖，最後是利用他在野溪洗澡上岸，大批便衣員警群起包圍才讓他束手就擒，開警車或一般制服員警幾乎不可能抓到他。

「他與國外野人案例幾乎一樣！」1名野外求生愛好者米米則語帶同情表示，美國緬因州有名類似狀況的克里斯多夫·托馬斯·奈特，也在鄉間犯下破千件竊盜，大多針對閒置小屋，除了食品也盜取衣物、書刊及遊戲機，在森林生活約27年，不少居民乾脆多準備食物給他「偷」，直到2013年被拘捕成為當地傳奇，被稱為「北塘隱士」，2017年甚至被寫成「森林裡的陌生人：獨居山林27年的最後隱士」一書，呼籲社會各界或許該理解輔導林金寶而非一味污名化。

恆春旅遊醫院身心科醫師陳宏茂則認為，林金寶算是「半野人」，倘若真的如此熱愛山林，大可以離群索居、自食其力於荒野；又或者平日努力工作，休假則親近自然。但從他竊取食物、匿跡潛形的行徑觀之，反而讓人懷疑他適應社會生活的能力不佳、順應社會規範的觀念不足，甚至與過往的人生經驗、生長的文化背景以及家庭教育有關；司法部門能有更好的套路來強化他的責任感，畢竟他已鋃鐺入獄多次，若是能從內在改變，林金寶就算不能成為對社會有貢獻的人，最起碼能成為對社會不干擾的人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法