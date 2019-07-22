辭卸18年檢察官生涯 雄檢襄閱葛光輝轉換跑道當律師

2019-07-22 18:41

〔記者黃建華／高雄報導〕台風穩健、待人謙和的高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝，原被視為法界明日之星，但因個人生涯規劃與家庭因素等考量，毅然辭卸近18年的檢察官生涯，成為第一個現任在職襄閱主任檢察官辭職轉任律師，未來將和另一辭職的知名檢察官劉家凱一起在高雄合作開業。雄檢襄閱主任檢察官一職，今起暫由黑金組主任檢察官曾靖雅接任。

司法官訓練所40期出身的葛光輝，2001年11月分發擔任檢察官，先後在高雄、澎湖等等地檢署服務，歷任檢察官、主任檢察官，並膺任雄檢「黑金組」主任檢察官，偵辦過日月光內線交易案、慶富案等社會矚目重大案件，辦案能力與品操備受各方肯定。

2年前，前襄閱主任檢察官王啟明調二審，雄檢檢察長周章欽拔擢葛光輝出任襄閱主任，他待人謙和，台風穩健，溫文儒雅，成功扮演雄檢發言人角色，被外界視為有機會升任二審檢察官，甚至是未來一審檢察長的明日之星。

不過，因檢察官職涯升遷過程，必須到處飄泊，葛光輝考量自己孩子還小，恐因調動無法兼顧家庭、孩子，加上有感於大環境對檢察官不盡然友善，最近毅然決定辭卸18年的檢察官生涯，轉換跑道當律師。

葛光輝今天正式向媒體記者告別，而雄檢襄閱主任一職，則暫由同為司法官訓練所40期出身的雄檢「黑金組」主任檢察官曾靖雅代理。

葛光輝辭卸檢察官職務後，將和偵辦過「廣大興」案的另一知名檢察官劉家凱（司法官51期出身）一起合作在高雄開律師事務所。

不少法界同仁與媒體記者都聞訊，都給予祝福，預祝他鴻圖大展。

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