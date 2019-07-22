富驛酒店經營權之爭 前董事長戰敗還挨告背信獲不起訴

2019-07-22 15:04

〔記者黃捷／台北報導〕富驛酒店集團「富驛-KY（2724）」因轉投資中國事業造成龐大虧損，前年爆發經營權之爭，董事長侯尊中一度遭無預警解任，後經法院裁准假處分，短暫回任後又被撤換，由於回任期間與多間加盟業者解約，遭質疑損害公司利益，另挨告背信。不過，台北地檢署調查後認為僅屬民事糾紛，今處分侯及其團隊10人不起訴。

侯尊中1992年到中國做生意，並在北京成立富鐸酒店，隨後也回台開設，原想打造兩岸連鎖飯店，卻因中國市場踢到鐵板，2017年爆發經營權之爭，堂妹侯嘉禎與大股東富麗華集團聯手，無預警解任他的董事長職位。

侯尊中事後立刻提告，台北地院同年5月16日認定該次董事會無效，讓侯尊中得以班師回朝，不過9月15日召開股東臨時會，全面改選董監事，侯尊中敗選，10月由富麗華接手經營權。

富麗華與侯嘉禎組成的新團隊掌權後，認為侯尊中短暫回任董座期間，與野柳、金門、墾丁的加盟酒店業者解約，損害公司利益，因而對侯尊中、董事侯尊仁、監察人康榮寶等10人提告背信。

但檢方調查，富驛與野柳、金門業者是因雙方資金問題無法實際運作，而墾丁業者則是因經營不善倒閉，彼此之間的金錢糾紛都只是民事問題，因此今依罪嫌不足處分侯等10人不起訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法