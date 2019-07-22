新營天鵝湖又見溺水死亡案 今年第3起

2019-07-22 13:50

〔記者楊金城／台南報導〕新營天鵝湖親水公園今天中午又發現有人溺水，新營消防分隊下水將溺水男子打撈上岸，但早已氣絕多時。這已是天鵝湖今年第3起溺水死亡案件。

有民眾在天鵝湖北側水域發現男子在水裡載沉載浮，嚇得向新營分局報案。

溺水男子初步來自新竹縣，為何離家200公里出現在新營天鵝湖？確切身分、意外落水原因還要釐清。

台南市觀光旅遊局9月7、8日將在新營天鵝湖舉辦水域體驗活動，有獨木舟、立式划槳、龍舟板，希望用水域體驗活動炒熱天鵝湖氣氛。

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