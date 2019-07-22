大力搖晃男嬰致死 印尼籍保母判刑7年半

2019-07-22 13:46

〔記者王定傳／新北報導〕一對印尼籍移工夫婦將7個月的大兒子，托給同鄉的32歲保母莎莉照顧，不料，莎莉卻因男嬰常哭鬧不止，竟失去耐心，抓住男嬰腋下前後搖晃，造成他嘔吐、痙攣，送醫急救因創傷性腦損不治死亡，新北地院審理後依傷害兒童身體因而致兒童於死罪，判莎莉7年6個月徒刑，可上訴。

起訴指出，去年12月2日起，這對印尼籍移工夫婦透過印尼同鄉通訊群組找保母，當時莎莉自告奮勇接下托嬰責任，並收取每月1萬4千元的托嬰費，但因男嬰常哭鬧不止，保母竟因此心生不滿，雙手抓住男嬰腋下前後搖晃，造成男嬰左側急性硬膜下出血、玻璃體出血、視網膜出血等傷害。

同月9日凌晨2時許，男嬰開始哭鬧不休還狂吐、身體一直發抖，保母以line通知父母，雙方約在三重區台北橋捷運站見面，因男嬰母親工作地點鄰近萬芳醫院，3人因此搭乘計程車將男嬰送至萬芳醫院，保母在抵達醫院後，卻藉故兔脫回三重租屋處躲藏，警方前往逮捕才發現她的工作簽證早已過期。

審理時，莎莉坦承犯行，證人亦指證曾目擊：「莎莉搖嬰兒，就是把嬰兒舉起來、雙手放在嬰兒腋下，並前後搖晃，一邊很凶地說為什麼一直哭？」，莎莉也在偵查時坦言：「有抓住嬰兒的腋下，然後前後搖晃，大約2、3次」，合議庭綜合相關證據後判定她所為構成傷害致人於死罪責。

合議庭斥責莎莉僅因男嬰哭鬧而心生不滿，所為造成男嬰成傷，惟念及事後見男嬰嘔吐、痙攣，乃極力救護，並立即通知家屬、送醫，考量她並無前科，隻身自印尼來台工作，離鄉背井，無親友相慰，心理調適確屬不易，且犯後坦承犯行，已知悔悟，判刑7年6月，執行完畢或赦免後驅逐出境。

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