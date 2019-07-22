彰化夏夜飆車趴 BMW敞篷車、跑車對撞成廢鐵

2019-07-22 13:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕夏夜又見飆車潮？彰化伸港濱二路驚傳半夜飆車趴，約20輛高級車在濱二路競速飆車與迴轉，而白色BMW敞篷車在迴轉時與黑色直行BMW車直接撞上，兩車都撞成廢鐵，造成3人輕傷，雙方駕駛酒測值為零，警方正在釐清肇事責任與事發原因。

彰化伸港濱二路為40米大道，道路筆直又寬敞，加上車流量也不大，因此，成為飆車的天堂，附近民眾都私底下抱怨，半夜飆車音量很大，每次聽到飆車競速聲，都會擔心發生意外，沒想到，終於發生了。

彰化和美警分局第五組組長吳銘添表示，這起意外發生在21日凌晨2時許，當時，白色BMW敞篷車準備要迴轉，與黑色直行BMW車撞上，造成兩車3人送醫，均無生命危險，兩車駕駛酒測值為零，初步調查沒有競速情形。

這起碰撞造成白車陳姓駕駛（30歲，新北人）肩膀 受創變形，車上副駕駛座的李姓男子（28歲）多處擦傷，兩人均住院觀察；黑車龍姓駕駛（27歲，台中人）則是頭部撕裂傷，腳擦傷，目前已經出院。

不過，根據現場監視器畫面，這起意外發生前，就有多輛高級車在現場，前前後後飆車，並利用中央分隔島來迴轉，當迴轉白車與直行黑車高速撞上時，連路旁宮廟的石獅子都被撞飛，白車與黑車都有輪胎直接噴飛，兩車都撞成廢鐵，連車頭的號碼牌都掉落在現場，可見當時車速之快，以及衝撞的力道之大，包括停在路旁的小貨車都受到波及，當兩車撞擊後，現場也立刻有多部車輛停下圍觀，並上前關心。

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