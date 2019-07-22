分秒必爭！竹縣救災義消情境訓練精進能力

2019-07-22 12:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕救災少不了他們！新竹縣政府消防局辦理救災義消人員進階訓練，模擬重大事故時，車輛破壞及火場搶救的基本能力，也根據轄區特性，加強高樓搶救、工廠災害應變、山區救援及豪雨淹水等災情查報及搶救，期能在緊急災害發生時發揮最佳搶救能力。

新竹縣義勇消防組織在內政部消防署戰技能力測驗中屢獲佳績，今年更是榮獲團體成績特優的殊榮。在光鮮外麗的外表下，為人所不知的，則是他們平常殷勤不懈怠的努力及訓練。消防局表示，為使義消精進各項戰技，特別辦理救災義消人員進階訓練。

這次訓練課程共分為兩部分。考量國道湖口及關西地段常發生車輛快速過彎再加上視線死角等原因，造成連環車禍重大事故，加上常見事故後民眾受困車內無法快速脫困情形，這次特別利用實體車輛來操作破壞情境訓練，讓義消有身歷其境的感覺。

消防局搶救援經驗豐富的消防人員，組成教官團負責傳授車輛破壞情境模擬及空氣呼吸器著裝與救人、評估及應用等火場應變過程。

第二部分考量縣轄區有高樓都市搶救、科學工業園區災害應變、山區緊急救援等特性，再加上今年0517豪雨淹水災害案例。由各消防分隊依轄區特性進行災情查報及搶救事項、抽水機操作或山搜裝備整備等自主訓練。

消防局長孫福佑表示，希望透過這些課程，能使義消更新救災上所需的專業知識及技能，更上一層樓，以因應救災上所發生的各項狀況。

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