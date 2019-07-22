活動衣櫥種大麻 警破獲台南永康民宅大麻工廠

2019-07-22 12:16

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心今宣布偵破一起種植製造大麻毒品工廠案，於臺南市永康區一處民宅內，查獲虞姓男子以活動衣櫥改裝成一座座的溫室，種起二級毒品大麻盆栽，共查扣大麻植株30餘株、乾燥大麻葉數包及控制室溫的照明燈具，以及罕見的花葉離心器，規模相當完整，全案除依毒品危害防制條例移送臺南地檢署偵辦，並擴大追查毒品種子來源與成品流向。

據了解，國內大麻黑市價格近來飆漲，每10公克喊價達新台幣8千元，利之所趨，造成有心人士設法從國外網購大麻種子，再以水耕法在室內溫室培育種植大麻盆栽。

今年4月初，刑事局南部打擊犯罪中心獲知臺南市永康區有不詳人士租屋栽種製造大麻毒品的不法情事，立刻報請臺南地檢署指揮，並與高市楠梓警分局、臺南市佳里、永康警分局等單位共組專案小組偵辦。

刑事局偵八大隊偵三隊長徐宏杰指出，經蒐證數月，專案小組近日持臺南地方法院核發搜索票，前往永康區一處透天厝搜索，讓警方意外的是，入內後赫見多座活動式的拉鍊式衣櫥，竟被加裝照明設備改裝成可調控室溫與照明的溫室，培育栽種大麻盆栽，共扣得大麻植株30餘株、乾燥大麻葉數包及照明燈具。

另還起獲花葉離心器、烘乾機、電風扇等栽種製造大麻毒品的加工工具。

據了解，35歲的虞姓涉案男子面對警方上門搜索，相當配合，聲稱種植大麻純粹是好奇，打算自己使用。至於種植大麻的方法與種子都是從網路取得。訊後被依違反毒品危害防制條例罪將虞嫌移送臺南地方檢察署偵辦。警方並將持續擴大偵辦大麻毒品種子來源與成品流向。

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