苗縣警局新卸任局長交接 首位女副局長就任

2019-07-22 12:28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局今天舉行新、卸任局長交接，新任局長由桃園警分局長翁群能陞任，此外，新任副局長邱麗宜，為苗栗縣警局首位女性副局長；苗栗縣長徐耀昌期許翁群能在既有基礎上，為苗栗警政創造亮麗成果。

苗栗縣警局長新、卸任局長交接在警察局3樓禮堂舉行，由徐耀昌主持，由內政部警政署主任秘書鍾國文代表監交，首先由鍾國文為翁群能授階，隨後卸任局長林國清與新任局長翁群能交接印信，立委徐志榮、苗栗縣議會議長鍾東錦、副議長李文斌及多位縣議員等人與會觀禮，典禮莊嚴隆重。

徐耀昌致詞時肯定榮調內政部警政署保安組長的林國清，在局長任內偵破頭份槍擊案、苗栗殺嬰案等重大刑案，有效壓制犯罪，維護苗縣治安及交通績效卓著。

徐耀昌也期勉新任翁群能在既有堅實的基礎上，領導全體警察團隊繼續為苗栗縣警政業務的推展全力以赴，做好苗栗縣治安、交通及為民服務工作，持續提供縣民及來轄旅客更優質的環境。

翁群能指出，未來會率領團隊在既有根基下，往更好的方向努力，在治安面向穩住更好，交通面向安全順暢，服務面向貼心有感，實踐徐耀昌縣長永續安全、幸福的宜居城市政策。

55歲的翁群能，中央警察大學51期行政警察系畢業、大葉大學經營管理研究所碩士，今年6月12日桃園發生9名人質遭歹徒持槍挾持案，翁群能擔任現場指揮官，處置得宜，化解現場危機，獲各級長官肯定，獲陞任苗縣警局長。

苗縣警局首位女副局長邱麗宜、56歲，警大50期刑事警察系及警大鑑識科學系研究所碩士，曾任台中及台北市政府警察局刑事鑑識中任主任。

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