主持高階警官交接典禮 鄭文燦：明年警民比大幅降低

2019-07-22 11:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦上午主持「新任分局長、大隊長聯合交接典禮」，勉勵新任的桃園警分局長黃炳訓等人，要帶領團隊成為治安的基石，鄭文燦強調，今、明年將撥補3波員警，屆時警民比將由目前的1:579，大幅降低為1:461，將能有效紓解基層員警的工作壓力。

新任的高階警官包括桃園市政府警察局副局長許錫榮、主任秘書賈樂吉、督察長吳坤旭，還有桃園警分局長黃炳訓、平鎮警分局長李建民、蘆竹警分局長黃益三、交通警察大隊大隊長林樹國等人。

鄭文燦說，高階警官職務的異動，象徵的是責任、榮譽與挑戰，希望每一位新任的高階警官，都能致力於推動警察團隊成為治安的基石，贏得人民的信賴。

鄭文燦還說，今年10月、明年1月與10月，將撥補3波、總數共926警力到桃園市，警民比將由目前的1:579，大幅降低為1:461，屆時基層員警的工作壓力將有效紓解。另外，市府積極推動警察廳舍的新建與警察社會住宅的規劃，盼能提升工作環境品質與各項福利，給予基層員警更多照顧。

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