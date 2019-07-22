77歲日籍拉麵老師傅騎車離家300公里 竟是為了這件事

2019-07-22 11:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕77歲日籍老翁在高雄大社區街頭徘迴，警方獲報關懷，赫然發現是通報失蹤的外僑，進一步追問，得知他與妻子吵架心情不佳，獨自騎機車從新竹南下尋找尋短地點，2天離家300公里，妻子來到大社分駐所時淚流滿面說「不敢想像沒有你的一天」，2人扶持離去。

仁武分局大社分駐所員警陳昶谷、周誌宸19日夜間8時巡邏時，獲報有一位迷失老翁在大社區翠屏路上徘徊，到達現場發現，竟然是一名日籍老翁，全身濕淋淋地在該地，他只能說些簡單中文，看到身旁有台機車確認他就是車主，一查竟是被通報失蹤的外僑。

日籍老翁「太郎」是拉麵店師傅，專授日本拉麵技巧，與謝姓妻子（台籍、76歲）定居台灣約20年，17日2人發生爭吵，「太郎」騎上機車往南走，離家300公里被發現。

原來老翁因為之前投資被騙，賠了不少錢，心情鬱鬱寡歡，這次從新竹離家竟是為了找地方要尋短，一路上不知不覺就到了高雄。謝妻必須隔天才能出發到高雄，「太郎」在大社分駐所留宿一夜。

20日謝妻趕來，一見面相擁而泣，謝妻說，兩人一路互相扶持到現在，不敢想像沒有老翁的一天，「太郎」也很後悔，表示會好好珍惜與妻子相處的時間，2人不斷向員警道謝。兩人年事已高，員警將2人載至楠梓火車站後，親眼看兩人上了火車才離開。

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