宜蘭縣新、卸任警察局長交接 林姿妙主持：一起拚出宜蘭好治安

2019-07-22 11:50

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣警察局今上午舉辦新任局長交接典禮，原任局長吳坤旭調派桃園市警局督察長，新任局長由警政署公關室主任謝進賢接任；縣長林姿妙主持監交典禮，期許警方未來在謝進賢領導下，治安、交通維護工作更上一層樓，拼出宜蘭好治安。

謝進賢中央警官學校48期畢業，曾任保安第二總隊大隊長、高雄市警察局專員、主任、岡山分局長、警政署專委、公關室主任，從警資歷36年。

林姿妙讚許謝進賢學經歷豐富，期許由他領導縣警局，在吳坤旭建立的基礎上，讓宜蘭治安、交通維護工作更上一層樓。

林姿妙強調，讓人民安居樂業，是宜蘭縣府責任，她希望警察針對暴力犯罪強力執法，全力掃蕩特定營業場所，保障人名生命安全。

至於卸任的吳坤旭，林姿妙也肯定她任內成績；她強調，吳局長在治安屢破重大刑案，尤其反毒工作績效高，1年8個月的表現，她要代表宜蘭縣民致上最深謝意。

今上午交接典禮在宜蘭縣警察舉禮堂舉行，擔任監交的警政署督察室主任楊崇德說，警政署有查賄防暴、掃蕩黑槍、偵辦網路假消息、持續執行安居專案、嚴打街頭聚眾鬥毆、注意輿情等，若出現街頭暴力「責任在局長」。

另外，楊崇德也強調，兒童受虐案件容易在網路號召聚眾，但這類正義不是公法正義，「私法正義並不恰當」，各單位應立即處理。

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