上拉拉山車開到沒油 警、消接力送油、修車救援

2019-07-22 11:14

〔記者李容萍／桃園報導〕一名家住桃園市復興區的28歲陳姓少婦女，21日晚上7時30分許，開著貨車行經台7線18公里處，貨車開到沒油，一時不知手措，只好打電話向警方求援，大溪警分局復興分駐所所長呂尚紘接獲報案後，率同王姓警員前往處理，並由警方至中油復興加油站代為購買一桶柴油，然貨車不只沒油，連電瓶也老舊，無法啟動，警方再聯繫復興消防分隊前來支援，讓隙婦得以順利返家。

大溪警分局22日表示，陳婦21日開著3.5頓的貨車載著幼女前往巴陵拉拉山一處教會做禮拜及訪友，於返程時貨車油料用罄且車輛沒電無法啟動、拋錨路中，請求警方協助，警方到場後，先合力將貨車推到路邊以維安全，警方代為購買油料後，因警方巡邏車電瓶規格與貨車不符，無法接電，遂聯絡復興消防分隊開中型消防車前來支援，讓貨車復電啟動，警方擔心陳婦途中再度發生車輛拋錨情形，隨後護送渠等返家。

警方呼籲，民眾開車出門前應事先檢查車輛「3油3水」、儀表板的各種功能和燈號是否正常，及胎壓是否充足，避免車輛於行進間發生故障拋錨，尤其偌大家復興區只有前山一個加油站，更要加足油再上山。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法