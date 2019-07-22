媳婦掏空公公近5千萬允賠 獲輕判後耍賴GG了

2019-07-22 11:14

［記者楊政郡／台中報導］陳女7年期間利用許姓公公的信賴，擔任公司會計及銀行照會人，竟從中作手腳，50餘次變造匯款單匯入自己私人帳戶4867萬餘元，事發後答應吐回5千萬求得和解，但僅拿出一棟房產抵償912萬，其餘都不繳了，公公發現被騙再提上訴，希望撤銷和解讓法官重判，且要求沒入不法所得，台中地院依偽造文書判陳女1年10月，尚餘不法所得3954萬餘元宣告沒入，全案定讞。

本案原台中地院簡易法庭判陳女1年4月得易科罰金，未宣告沒不法所得。台中地院普通法庭則加重判處1年10月得易科罰金，並沒入不法所得。

台中市神岡區某家具、廚具家族企業，還跨行投入電源供應器，是知名傳產業，許姓負責人信賴自己的兒媳婦陳女，讓陳女擔任公司會計，又處理銀行匯款業務及擔任銀行照會人，當公司以傳真指示銀行匯款，銀行與「照會人」取得聯繫確認後，就可直接匯款。

陳女自己處理匯款業務，又是許姓公公指定的銀行照會人，發現這個漏洞，從2009年間起，利用電腦掃描，編輯更改匯款日期、金額及受款人，等於銀行收到這些賄款單後，打電話向陳女照會，再依匯款內容匯款，7年來其中50餘筆，讓她作手腳匯入自己的私人帳戶，達4867萬餘元。

2017年間有銀行行員發現有匯入陳女私人帳戶情形告知許姓負責人，經追查才發現上述掏空情節。

這位兒媳婦在去年已經與丈夫離婚，而2017年事件爆發後，陳女同意賠償5千萬元求得和解，法官輕判1年4月得易科罰金，但後來發現陳女只拿出一棟房產抵償912萬元，其餘應每年5%清償，但後來都不繳了，許姓公公趕緊提上訴，要求重判及沒入不法所得。

台中地院法官加重判處1年10月，還是得易科罰金，但同意宣告沒入尚餘不法所得3954萬餘元，此部分可待追償或追徵後，被害人可依刑事訴訟法聲請發還。

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