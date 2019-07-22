獨家》冥紙、網路恐嚇罷韓連署廣德家 查出1境外IP、1假地址！

2019-07-22 12:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕因支持罷免韓國瑜連署，遭韓粉一連串恐嚇、霸凌的廣德家香蕉煎餅攤，繼被恐嚇斷手腳、燒店，又寄冥紙寫著「祝你發大財」，高市警方積極偵辦網路恐嚇案，查出斷手腳網路恐嚇留言仍是境外IP，偵辦再度受挫。

境外IP如何突破，令高雄檢警傷透腦筋，不料，廣德家煎餅老闆又接到恐嚇信，寄信人寫著「鳳山區中山東路」，警方懷疑是障眼法，主動關心接到恐嚇信的張姓老闆，張老闆表示心情平靜，知道警方偵查相當辛苦，只想要平靜生活，因此並沒有想要報案，頗令警方動容。

警方主動追查，發現「冥紙」恐嚇信上寫的地址是一家小七超商，經了解店家被栽贓，明顯是假地址，警方表示，雖然被害人未報案，但警方會密切注意案情發展，並加強巡邏維安，請社區居民安心。

「廣德家」日前發生韓粉闖入店內嗆聲「去死」、鬧上新聞版面後，就不斷遭韓粉攻擊，讓老闆多次深夜在臉書發文，甚至自爆精神耗弱就醫，除被國稅局上門關心、員警驅趕，連房東也拒絕續租店面，現在又被寄冥紙恐嚇，網友紛紛留言力挺商家，也呼籲市長韓國瑜能約制一下韓粉。

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