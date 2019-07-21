匪夷所思！刷卡加油 竟刷到15分鐘前車主的卡 無辜淪詐欺嫌犯

2019-07-21 23:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕匪夷所思！張先生於6月14日到中油直營的台中市進化路站加油，持信用卡刷油資800多元，15分鐘後，羅小姐於同一加油站加油，拿自己的信用卡刷1272元，卻沒想到竟是刷到張先生的信用卡，張先生認為被盜刷而報案，離奇的是，警方從監視畫面中發現，羅小姐當時掏出自己的信用卡，她沒有踏入刷卡區域，又如何盜刷？中油也宣稱機器沒故障，加油工沒問題，羅小姐氣憤說，中油死不認錯，把責任往消費者身上推，害她莫名背負詐欺罪與偽造文書罪嫌，身心俱疲又受莫名之罪，她保留對中油的法律追訴權。

羅小姐今天告訴記者，她在6月14日驅車到中油直營的進化路站加油，掏出自己的中國信託信用卡，卡號末四碼為2676，消費金額1272元，6月18日卻接獲加油站通知，她才得知，她在6月14日11時46分刷卡1272元，這筆金額卻刷在張先生的中國信託銀行，末四碼1739的信用卡，張先生則是在她之前約15分鐘，於同一加油站刷卡付油資。

羅小姐說，她到加油站瞭解原委，代理站長還道歉說，這是加油站的疏失，當時還有育才所員警為證，她當時想付錢，加油站卻以進入司法偵查為由拒絕，之後，中油台中營運處的陳小姐，來電三次都堅稱「刷卡機沒問題，人員操作沒問題」，把責任全推給消費者，育才所還以她涉嫌盜刷詐欺與偽造文書罪嫌，傳喚她偵訊做筆錄，做一次筆錄還不夠，二分局偵查隊又要她再去做筆錄，她淪為刑事罪犯，心情鬱悶惶恐而難以入睡，保留對中油的追訴權，未來會找律師研擬提出精神撫慰金等賠償。

她質疑說，加油後她拿出信用卡，沒踏入刷卡區域，難道用念力發功？還能刷到上一位加油張先生的信用卡上，真是匪夷所思，中油還質疑她沒有核對卡號，「請問，有誰刷卡後會核對卡號？」。

對此，育才所警察也匪夷所思，警方調閱監視器，發現羅小姐所言屬實，她當時拿自己信用卡付錢，站在加油島旁，沒有進入刷卡區域，張、羅兩人也不認識，羅小姐如果是盜刷，又如何剛好刷到15分鐘前才離開的張先生信用卡？育才所傾向是消費爭議，但中油就是堅稱機器與加油工（工讀生）都沒問題，該所把該案交給台中地檢署，由檢察官認定。

記者今天走訪該加油站，主管以「有發言人」為由拒絕受訪，記者親自試驗刷卡加油，並無異狀，羅小姐強調，她不怪張先生，但中油死不認錯，導致無辜百姓受冤屈的惡劣態度，她會追究到底，「我不惹事，但也不畏事」，藉此督促中油負起責任並改善，莫讓消費者無辜受害。

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