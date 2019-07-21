乘客沒注意就開門 害運將出車禍也得賠

2019-07-21 21:48

〔記者王定傳／新北報導〕廖姓男子前年搭計程車行經新北市中和區景平路，準備下車時，拿出千元大鈔付款，卻在司機準備找錢之際突然開門，害後方王姓騎士閃避不及摔倒受傷；趙姓司機因此賠償被害者10萬元後，再向廖男求償，新北地院板橋簡易庭法官亦認為，廖男有未確認安全無虞後，再開啟車門之過失，判他負擔一半金額5萬元。

本案發生於2017年9月26日晚間11時許，趙姓司機載著廖男沿中和景新街往景平路方向行駛，行經景平路211號時，因廖男要求在紅綠燈處下車，司機開始靠右邊停車，但未緊鄰路側停靠，這時，廖男拿出千元大鈔付款，就在司機準備找錢時，貿然打開右後座車門，導致後方王姓騎士閃避不及倒地受傷。

趙男因此被起訴，審理時才以10萬萬元賠償和解，但他認為，當時車上計費表有提醒客人下車時須注意後方來車，廖男理應注意後方有無來車，並禮讓車輛先行，確認安全無虞後，才能開門，卻疏未注意，導致本次事故，廖男才是肇事主因。

趙男指出，廖男事後自認僅是乘客，並無過失，不願賠償，但他認為這起事故是廖男疏於注意所致，應負擔9成責任，故求償9萬元；廖男沒出庭亦未提出書狀陳述。

法官則認為，司機未緊靠路旁停車，自有過失，而廖男也有未確認安全無虞後，再開啟車門等過失，判廖男給付司機5萬元，可上訴。

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