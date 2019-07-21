溪水暴漲太快 她追不上老公腳程困溪中

2019-07-21 17:01

〔記者徐聖倫／新北報導〕40歲宋姓女子偕丈夫今前往新北市烏來區啦卡路溪邊戲水，但下午3時許突然一陣雷陣雨，造成溪水暴漲，宋夫牽著宋女要涉水上岸，不料溪水漲太快又太湍急將兩人沖散，宋女腳程不及丈夫這麼快，因此受困在河中沙洲，宋夫則趕緊求助119。

消防人員趕抵，看到湍急的溪水根本無法下船艇，遂利用繩索涉水救人，順利將宋女救上岸，而宋女身上沒有外傷，僅受到驚嚇。

新北市第四就在救護大隊長蕭力愷呼籲，夏天時有午後雷陣雨，溪水暴漲速度極快，民眾應在天色稍有轉變就離開溪水上岸，以免不必要的危險發生。

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