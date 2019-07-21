誰家的鴕鳥啦？亂超車又闖紅燈 嚇得一票駕駛猛剎車

2019-07-21 17:20

［記者陳恩惠／八德報導］真是嚇壞人！哪來的鴕鳥逛大街？今天上午桃園市八德區興豐路上，突然出現一隻鴕鳥，跟著行進的車輛由北往西南方向拔腿狂奔，陳姓騎士停等紅綠燈時，發現身後竟然衝出鴕鳥，嚇了一跳，鴕鳥不僅慌亂地在馬路中奔跑，還一路超車、闖紅燈；桃園市警八德分局大安派出所據報趕往，四處搜尋大半個小時仍未發現鴕鳥蹤影，不過有名陳姓女網友不斷在臉書社團中更新鴕鳥動態，最新消息是「鴕鳥已抓到，並通知飼主領回。」

大安所副所長林嘉衡說，今天上午10時許，接獲民眾報案電話，表示有隻鴕鳥在八德的興豐路上奔跑，經指派線上警網前往察看，但未發現鴕鳥，詢問相關民眾，得知那隻鴕鳥已遭人捕獲，至中午以前已通知飼主，將落跑的鴕鳥帶回。

警方調閱監視器，發現這隻鴕鳥早上近10時，由建安街108巷好整以暇地慢慢步出興豐路口，走過一部路旁停放的車輛後，疑似發現興豐路上行經汽機車的車速飛快，意外引得鴕鳥邁開大步，由興豐路的外側車道，一路往國防大學的方向奔跑。

監視器顯示，原先行駛在外側車道的汽、機車，發現路上出現鴕鳥，無不放慢速度跟在後方，趕時間的車輛，只得繞過牠駛入內側車道加速離開，由於鴕鳥在二個車道間亂竄行走，汽機車騎士和駕駛只敢遠遠地和牠保持有一個路口的距離，所幸現場人車皆無人受傷。

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