三寶大叔恍神撞5車 續開「開口笑」汽車落跑

2019-07-21 14:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕誇張！台中市55歲蕭姓男子，駕駛自小客車行駛於台中路時，突然偏移車道，從內側道不斷偏移到外側車道，先撞上路旁貨車，又把貨車推移追撞4輛機車，誇張的是，蕭男的汽車車頭嚴重損壞，引擎蓋被撞得掀起，他卻駕駛宛如「開口笑」的肇事車逃逸，卻不知自己車牌掉落現場，被害人撿拾車牌報警，警方找到他並開罰，他坦承說，當時精神不濟，才會撞上路旁貨車，至於肇事逃逸之因，他沒有解釋。

台中市警察局第三分局交通分隊日前接獲交通事故報案，駕駛貨車的林姓車主說，他把貨車停在中市南區台中路旁，突然聽見一聲巨響，查看時見自己貨車被不明車輛撞上，往前推進4、5公尺，宛如打保齡球，把機車行展示的4輛中古待售機車撞倒，現場只留下撞擊的汽車殘骸，還有一面汽車車牌，他把車牌交予警方，希望找出肇事者。

警方從監視器畫面發現，肇事的銀色汽車先行駛於內車道，不知何故往外側車道偏移，撞上貨車後，駕駛「開口笑」的受損車狼狽逃逸。

三分局交通分隊很快找到車主蕭男，他坦承當時因精神不濟，才會撞上路旁貨車，但他未解釋為何駕駛嚴重損壞，引擎蓋還掀起的肇事車逃逸，他也不知道車牌掉落現場，分隊長蔡興邦表示，蕭男撞上路旁貨車，沒有依規定處置善後就逕行離去，依道路交通管理處罰條例62條規定，肇事無人傷亡，卻不依規定處理，可處1000至3000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1至3個月，將依法告發。

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