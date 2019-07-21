太天真！小黃運將持千元偽鈔買百元檳榔 換來3年半徒刑

2019-07-21 13:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣連姓計程車司機因收入不穩，竟異想天開持1000元偽鈔購買100元檳榔，陳姓檳榔西施信以為真，找付900元零錢給連男，事後陳女發現鈔票紙面「怪怪的」，才驚覺收到偽鈔；宜蘭地方法院審結，認為連姓運將已非首次持偽鈔騙錢，依行使偽造通用紙幣罪，判他3年6個月徒刑。

判決指出，連姓男子經濟狀況不佳，平時以建築零工、開計程車討生活，2016年9月9日凌晨3時許，在外跑車的連男因收入不穩，行駛到某檳榔攤後，竟異想天開拿出偽造的千元鈔票，向陳姓檳榔西施購買100元檳榔。

陳女當下不知道連拿的是偽鈔，將檳榔及900元零錢交給連男，連得手後隨即駕車離去；事後陳女回到座位上，檢查鈔票紙面，發現紙面粗糙，質感與真鈔差異過大，才發現收到假鈔報警。

檢警循線查獲連男行蹤，移送法辦後將他起訴，連男在法院審理時辯稱，偽鈔是他跑車時，是有乘客拿假鈔交付車資。

但地方法院調查，連男自2016年犯後至2018年間，審理期間還多次持偽鈔購物被逮，顯示偽鈔絕非偶然從乘客處取得，且過去也曾多次在台北、新北持偽鈔詐財，並非首次犯案。

地院合議庭認為，連男明知道所持鈔票是偽造，卻仍向不知情的被害人騙取真鈔，已妨害我國紙幣公共信用及交易安全，損及紙幣流通可靠性，惡性重大，判他3年6個月有期徒刑，犯案千元紙鈔沒收，以示懲儆。

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