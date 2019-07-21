移民署速澄清假新聞 讚是「222原則」效應

2019-07-21 13:04

〔記者王冠仁／台北報導〕為防堵假新聞危害社會治安，本月初行政院推出「222原則」，要求各機關要在短時間內針對假新聞迅速反應。日前網路上出現「只准小英拜廟，不准兩岸宗教交流」的謠傳，內政部長徐國勇要求各單位貫徹222原則，內政部移民署火速澄清，各界都認為此舉確實能夠防制假新聞造成的危害。

知情人士指出，所謂的「222原則」，是「標題在20字內、內文200字內、附上2張照片」，在事件發生後1小時回應，以因應現今媒體即時新聞迅速，以及社群網站、通訊軟體發達等狀況。

日前網路謠傳，台灣政府不准兩岸宗教交流，還說民間團體前往中國參加宗教交流會會被「統戰」。移民署當天在222原則下，火速發出澄清聲明，根據移民署統計，近3年中國人士以宗教交流申請並經許可來台案件，2016年為87.35％，2017年為93.49％，2018年94.08％，許可率逐年攀升，平均許可率超過9成。

據了解，移民署能夠迅速澄清謠言，除222原則外，內政部也訂立「即時新聞澄清新制運作原則」來因應。內政部就要求旗下各機關除了準備222原則的短稿，也要準備具完整內容的新聞稿，針對事件來清楚釋疑；在時效上，雖然222原則是規定1小時，但內政部要求半小時就要完成，以利各級主管檢查、把關。

一名內政部官員說，徐國勇曾任行政院發言人，熟稔民意脈動及輿情回應技巧，他除了訂立即時新聞澄清SOP外，更要求各單位要建立首長、機關外觀等各類圖庫，加強即時新聞澄清稿的可見度，相信未來的假新聞會「越來越短命」。

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