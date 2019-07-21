機車撞傷行人傷者求償200萬元 法官判賠4萬540元

2019-07-21 12:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣發生一起機車撞到行人的車禍，女性行人小腿骨折，3節胸椎壓迫性骨折，該名中年女行人求償200萬元，由於行人有斑馬線不走而直接穿越馬路，肇責有6成，且生活所需支和無法工作賠償部分，南投地院法院民事法官不准，加上強制險已給付部分，因此判女騎士賠償4萬540元。

該起車禍發生在前年5月，黃姓女騎士上午騎機車行經草屯鎮市區從一處巷口出來，撞到穿越馬路已接近路邊的女性，導至其左小腿骨骨折，胸椎第3、6、9節壓迫性骨折，共黃姓在刑事部分被判拘役40日，而女性行人則民事求償200萬元。

女性傷者求償的部分包括：醫療費308139元、看護費60萬元、交通費7550元、其他生活支出2萬餘元，受傷期間無法工作損失18萬3600元、未來無法工作損失36萬7200元、精神賠償25萬元…，合計200萬元。

南投地院民事法官審理後認為，醫療費和交通費應全數准許，看護費認為應賠12萬元，生活必需品則有些紙碗、浴巾浴帽等不應計算在內，而精神賠償、未工作損失和未來不工作損失精神賠償不應准許，最後准許賠償的金額是71萬8658元，乘以兩人的肇責比例，黃女肇責4成，賠償金額核算為28萬7463元。

因為黃女的強制保險已給付24萬6923元，因此最後黃女應賠金額剩下4萬540元。

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