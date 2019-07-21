成蘆橋死亡車禍 死者確認是車主弟弟同事

2019-07-21 13:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕蘆洲成蘆橋下橋處今晨傳出公車、轎車嚴重車禍，造成黑色轎車駕駛身亡，相關單位釐清駕駛身分時，車主告知車子借給弟弟，因胞弟電話不通失聯，車主家人不願相信噩耗，憂心趕往醫院指認、並到胞弟住處確認，隨後發現胞弟安睡家中沒接電話，總算放下心中大石頭；經車主胞弟確認，死亡駕駛為向他借車的呂姓同事，肇事原因仍待檢警釐清。

據透露，這起車禍發生在今天上午6時40分許，事發之際附近住戶多還在睡夢中，聽見車禍巨響都大吃一驚探窗查看，途經目擊者透露，黑色轎車當時剛下成蘆橋，沿三民路往市區行駛，公車則要由三民路左轉長榮路，轎車猛力一撞，公車駕駛、乘客飽受驚嚇，公車左後側受創，但轎車因猛烈撞擊，彈到對向車道，車頭全毀，駕駛頭部受創流血，腿部遭夾擊變形昏迷，因傷重送醫仍回天乏術。

據了解，事發後，警方從車籍聯繫關係人，發現是車主接聽電話，車主告知名下車輛借給弟弟使用，因家人完全聯繫不上弟弟，一度誤認胞弟遭遇噩耗；車主與家屬不願接受，強忍悲痛趕往醫院、胞弟住處指認、確認，其中一群家人在胞弟住處，發現胞弟在家睡覺沒接電話，問胞弟之下，透露將車借給同事使用。

警方事後採集死者指紋、並經車主胞弟到醫院指認，確認死者為42歲呂姓男子，為數日前向他借車，肇事原因、責任，仍待進一步調查確認。

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